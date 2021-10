Wienerberger-Aktie steigt: Wienerberger schloss Übernahme von Meridian Brick ab

Mit über 1.100 Mitarbeitern und mehr als 1,1 Mrd. produzierten Ziegeln jährlich sei das in Georgia beheimatete Unternehmen kapazitätsmäßig der größte Produzent von Fassadenlösungen in den USA und verfüge darüber hinaus über eine starke Marktposition in Kanada, so Wienerberger am Freitag in einer Aussendung.

Die Genehmigung durch die zuständige US-Kartellbehörde erfolgte den Konzernangaben zufolge am 6. Oktober. Verkäufer sind Boral und eine Tochterfirma des Lone Star Funds, der Kaufpreis habe 250 Mio. Dollar (216,23 Mio. Euro) betragen, hieß es in der Vergangenheit. Durch die Übernahme verdopple der Konzern die Umsätze des Nordamerika-Geschäfts auf über 800 Mio. Dollar.

Am Freitag legt die Wienerberger-Aktie an der Börse in Wien zeitweise um 1,23 Prozent auf 29,72 Euro zu.

stf/kre

APA