Wienerberger Aktie
WKN: 83170 / ISIN: AT0000831706
|Neuer Chef
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11.11.2026 17:20:00
Wienerberger-Aktie tiefer: Hanke offiziell zum neuen CEO ernannt
Hanke verfügt laut Wienerberger über mehr als 25 Jahre Erfahrung im Konzern - in den Bereichen Finanzen und Operations. Er war von 2021 bis 2025 als Finanzvorstand (CFO), seit März 2025 als Leiter des operativen Geschäfts (COO) Central & East und zuletzt seit August 2026 als interimistischer CEO tätig. Seine bisherigen Verantwortlichkeiten für die Region Zentral & Ost werden auf das erweiterte Führungsteam von Wienerberger verteilt, teilte die Firma weiter mit. Die Zuständigkeiten von Dagmar Steinert (CFO) und Harald Schwarzmayr (COO West) im Vorstand bleiben unverändert. Am Donnerstag (12.11.) stehen die Zahlen fürs dritte Geschäftsquartal an.
Die Wienerberger-Aktie verliert im Wiener Handel zeitweise 3,19 Prozent auf 17,3 Euro.
phs/stf(APA)
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