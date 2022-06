Wienerberger-Aktie tiefer: Übernahme von Dachziegelhersteller in Niederbayern

Der Konzern Wienerberger kauft die niederbayerische Mayr Dachkeramik GmbH. Die Übernahme der Firma mit Sitz in Salching erfolgt zum 1. Juli, wie der weltweit größte Ziegelproduzent am Donnerstag bekanntgab. Zum Kaufpreis wurden keine Angaben gemacht.

Wienerberger gehört in Deutschland laut Eigenangaben zu den bedeutendsten Marktteilnehmern und baut sein Geschäft stetig weiter aus. Der Konzern steigere mit dem Zukauf "die bereits starke Exposure von 80 Prozent im Sanierungs- und Renovierungsmarkt in Deutschland" weiter und stärke mit dem Portfolio der Mayr Dachkeramik GmbH auch die überregionale Vertiefung im Dachmarkt, teilte CEO Heimo Scheuch mit.

Die Mayr Dachkeramik soll mit der bestehenden Belegschaft in die Wienerberger Deutschland GmbH eingegliedert und als Kompetenzzentrum für hochwertiges keramisches Dachzubehör geführt werden. In Deutschland bleibt die Marke Mayr Dachkeramik bei Wienerberger laut Nachrichtenagentur Reuters unter Koramic Dachlösungen bestehen. Wienerberger ist in Deutschland mit 16 Standorten vertreten, weltweit sind es 215. 2021 erzielte der Konzern einen Umsatz von 4 Mrd. Euro.

Die Wienerberger-Aktie verliert im Wiener Handel zeitweise 0,79 Prozent auf 20,18 Euro.

kre/ivn

APA