Wienerberger-Aktie tiefer: Wienerberger kauft Ziegelfabrik in Nordrhein-Westfalen

Der börsennotierte Ziegelhersteller Wienerberger kauft in Deutschland zu.

Mit Anfang 2023 übernehme man das Ziegelwerk Steinheim in Nordrhein-Westfalen, teilte der Konzern am Montag mit. Dadurch soll die Produktionskapazität bei sogenannten Poroton-Hintermauerziegeln ausgebaut werden, die bei der Wärmedämmung eine wichtige Rolle spielten. Das Werk gehörte bisher zur deutschen Otto Bergmann GmbH.

"Mit der Übernahme des Ziegelwerks in Steinheim setzen wir auch in wirtschaftlich herausfordernden Zeiten auf langfristiges Wachstum und expandieren weiter im Bereich der nachhaltigen Produktion von Tonbaustoffen", so Wienerberger-Chef Heimo Scheuch. Die rund 35 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Werks sollen von Wienerberger Deutschland übernommen werden.

Im Wiener Handel verlieren die Wienerberger-Aktien zeitweise 0,18 Prozent auf 22,76 Euro.

spo/kan

APA