Wienerberger Aktie

Wienerberger für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 83170 / ISIN: AT0000831706

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Zukauf 19.03.2026 16:29:00

Wienerberger-Aktie tiefer: Zukauf im Wassermanagement in Schweden

Wienerberger-Aktie tiefer: Zukauf im Wassermanagement in Schweden

Der Baustoffkonzern Wienerberger kauft im Norden zu und übernimmt die schwedische Northern Environmental and Water Solutions Group (NEWS Group), die sich auf nachhaltiges Wassermanagement für Wohnhäuser spezialisiert hat.

Das teilte Wienerberger am Donnerstag mit. In der nordischen Region gebe es einen steigenden Sanierungsbedarf alter Infrastruktur und demnach eine steigende Nachfrage nach dezentralen Abwasserlösungen. Ein Kaufpreis wurde nicht genannt.

bel

Die Wienerberger-Aktie verliert im Heimathandel stellenweise 4,47 Prozent auf 22,22 Euro.

(APA)

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Bildquelle: Wienerberger AG

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