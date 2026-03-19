Wienerberger Aktie
WKN: 83170 / ISIN: AT0000831706
|Zukauf
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19.03.2026 16:29:00
Wienerberger-Aktie tiefer: Zukauf im Wassermanagement in Schweden
Das teilte Wienerberger am Donnerstag mit. In der nordischen Region gebe es einen steigenden Sanierungsbedarf alter Infrastruktur und demnach eine steigende Nachfrage nach dezentralen Abwasserlösungen. Ein Kaufpreis wurde nicht genannt.
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Die Wienerberger-Aktie verliert im Heimathandel stellenweise 4,47 Prozent auf 22,22 Euro.
(APA)
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Bildquelle: Wienerberger AG
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