Wienerberger-Aktie unbeeindruckt: Übernahme in Serbien reicht Anleger nicht

Mit Übernahme des serbischen Marktführers von Hintermauerziegeln, der Univerzum Group, will Wienerberger sein Geschäft in Südosteuropa ankurbeln.

Wie der Wiener Baustoffkonzern am Montag mitteilte, geht es bei dem Zukauf um zwei Produktionsstandorte, rund 200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie 20 Mio. Euro Jahresumsatz. Der Kaufpreis wurde nicht bekanntgegeben. Wienerberger -Chef Heimo Scheuch sieht ein "starkes Wertschöpfungspotenzial" für den ATX-Konzern.

Für Wienerberger ist es die zweite Übernahme binnen weniger Wochen. Im März gab der Ziegelriese bekannt, die schwedische Northern Environmental and Water Solutions Group (NEWS Group) zu kaufen.

An der Wiener Börse zeigt sich die Wienerberger-Aktie am Montag unbeeindruckt: Zeitweise notiert das Papier 0,08 Prozent fester bei 22,36 Euro.

pro/kre

APA