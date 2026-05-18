Wienerberger Aktie
WKN: 83170 / ISIN: AT0000831706
|Zukauf
|
18.05.2026 15:43:00
Wienerberger-Aktie unbeeindruckt: Übernahme in Serbien reicht Anleger nicht
Wie der Wiener Baustoffkonzern am Montag mitteilte, geht es bei dem Zukauf um zwei Produktionsstandorte, rund 200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie 20 Mio. Euro Jahresumsatz. Der Kaufpreis wurde nicht bekanntgegeben. Wienerberger-Chef Heimo Scheuch sieht ein "starkes Wertschöpfungspotenzial" für den ATX-Konzern.
Für Wienerberger ist es die zweite Übernahme binnen weniger Wochen. Im März gab der Ziegelriese bekannt, die schwedische Northern Environmental and Water Solutions Group (NEWS Group) zu kaufen.
An der Wiener Börse zeigt sich die Wienerberger-Aktie am Montag unbeeindruckt: Zeitweise notiert das Papier 0,08 Prozent fester bei 22,36 Euro.
pro/kreAPA
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Bildquelle: Wienerberger AG
Nachrichten zu Wienerberger AG
|
15:58
|ATX Prime-Handel aktuell: ATX Prime verbucht am Montagnachmittag Gewinne (finanzen.at)
|
15:00
|EQS-News: wienerberger acquires Serbian Univerzum Group – investing in emerging growth markets (EQS Group)
|
15:00
|EQS-News: wienerberger übernimmt serbische Univerzum Group – Investition in aufstrebende Wachstumsmärkte (EQS Group)
|
12:26
|Schwacher Wochentag in Wien: So steht der ATX Prime am Montagmittag (finanzen.at)
|
12:26
|Schwacher Handel in Wien: ATX fällt mittags zurück (finanzen.at)
|
10:04
|ATX-Papier Wienerberger-Aktie: So viel Verlust hätte ein Wienerberger-Investment von vor 5 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
09:29
|ATX Prime aktuell: ATX Prime zum Start des Montagshandels leichter (finanzen.at)
|
15.05.26
|Angespannte Stimmung in Wien: ATX Prime zum Ende des Freitagshandels mit Abgaben (finanzen.at)
Analysen zu Wienerberger AG
|10:00
|Wienerberger kaufen
|Erste Group Bank
|14.05.26
|Wienerberger overweight
|Barclays Capital
|14.04.26
|Wienerberger Sell
|UBS AG
|07.04.26
|Wienerberger overweight
|Barclays Capital
|25.02.26
|Wienerberger buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10:00
|Wienerberger kaufen
|Erste Group Bank
|14.05.26
|Wienerberger overweight
|Barclays Capital
|14.04.26
|Wienerberger Sell
|UBS AG
|07.04.26
|Wienerberger overweight
|Barclays Capital
|25.02.26
|Wienerberger buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10:00
|Wienerberger kaufen
|Erste Group Bank
|14.05.26
|Wienerberger overweight
|Barclays Capital
|07.04.26
|Wienerberger overweight
|Barclays Capital
|25.02.26
|Wienerberger buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|25.02.26
|Wienerberger kaufen
|Barclays Capital
|14.04.26
|Wienerberger Sell
|UBS AG
|26.01.26
|Wienerberger Sell
|UBS AG
|08.01.26
|Wienerberger Sell
|UBS AG
|11.05.17
|Wienerberger Reduce
|Kepler Cheuvreux
|23.05.24
|Wienerberger accumulate
|Erste Group Bank
|12.08.22
|Wienerberger Hold
|Deutsche Bank AG
|28.04.22
|Wienerberger buy
|Deutsche Bank AG
|02.04.20
|Wienerberger neutral
|Deutsche Bank AG
|25.02.20
|Wienerberger neutral
|Deutsche Bank AG
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Wienerberger AG
|22,40
|0,27%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX letztlich etwas fester -- DAX geht mit Gewinnen in den Feierabend -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische Markt zeigte sich am Montag ohne große Impulse. Der deutsche Leitindex bewegte sich aufwärts. Die Wall Street steckt Verluste ein. Die Börsen in Asien zeigten sich zum Wochenstart schwächer.