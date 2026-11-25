Mit dem automatisierten Maurerroboter WLTR und den Exoskeletten der Agadexo-Reihe will das Unternehmen die Produktivität steigern und körperlich belastende Arbeiten erleichtern. Die Systeme sollen ab 2027 auch in Italien verfügbar sein.

Der Maurerroboter WLTR, ausgesprochen "Walter", wurde am Dienstag erstmals in Italien in den Filmstudios Cinecitt� in Rom vorgestellt. Das System überträgt digitale Wandplanungen in automatisierte Maurerarbeiten. Dabei greift ein mechanischer Arm kompatible Ziegelblöcke, hebt sie an und positioniert sie entsprechend dem digitalen Bauplan. Bei geeigneten Bauprojekten kann WLTR nach Unternehmensangaben bis zu 90 bis 95 Prozent der vorgesehenen Arbeitsschritte übernehmen.

Unterstützung für die Beschäftigten

Der Roboter ist bereits in sieben europäischen Ländern im Einsatz. In den ersten neun Monaten des Jahres 2026 arbeitete er auf 62 Baustellen und errichtete insgesamt 19.099 Quadratmeter Mauerwerk. In Italien soll die Technologie als Dienstleistung für die robotergestützte Ausführung von Mauerarbeiten angeboten werden. Im ersten Halbjahr 2027 will Wienerberger zunächst Pilotbaustellen finden. Gesucht würden insbesondere Bauunternehmen, die Innovationsbereitschaft und Experimentierfreude mitbrächten, sagte Robert Lang, Geschäftsführer von Wienerberger Italien.

Neben dem Maurerroboter stellte Wienerberger die Exoskelette Agadexo Shoulder und Agadexo Lowback vor. Sie wurden von dem italienischen Start-up Agade entwickelt, das aus Forschungsarbeiten des Polytechnikums Mailand hervorgegangen ist. Die wie ein Rucksack getragenen Systeme unterstützen je nach Modell die Schulterpartie oder den unteren Rücken bei körperlich anspruchsvollen Tätigkeiten. Bei bestimmten Bewegungsabläufen können sie die körperliche Belastung nach Unternehmensangaben um 35 bis 40 Prozent reduzieren.

Lang betonte, dass die neuen Technologien menschliche Arbeitskräfte nicht ersetzen sollen. Vielmehr unterstützten sie die Beschäftigten und veränderten das Berufsbild des Maurers hin zu stärker spezialisierten Tätigkeiten.

Im Wiener Handel schloss die Wienerberger-Aktie 1,53 Prozent höher bei 15,24 Euro.

mit/stf

APA