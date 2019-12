Wienerberger besetzt Leitung der Investor Relations neu

Mit der globalen Finanzmarktkommunikation wird ab dem Jahreswechsel die studierte Betriebswirtin Anna Grausgruber betraut, die seit 2017 für den Konzern arbeitet. Sie löst Klaus Ofner ab, der Head of Corporate Development wird, wie Wienerberger am Montag in einer Aussendung mitteilte.

Seit Oktober 2018 leitet Grausgruber das neu geschaffene "Transformation Office" und verantwortet den konzernweiten Roll-out des Sparprogramms "Fast Forward 2020". Vor ihrer Zeit bei Wienerberger war sie den Angaben zufolge in strategischen Positionen der OMV-Gruppe tätig gewesen.

(Schluss) kre/sp