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13.08.2026 06:31:29
Wienerberger: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal
Wienerberger hat am 12.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.
Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,29 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,930 EUR je Aktie erzielt worden.
Der Umsatz wurde auf 1,41 Milliarden EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,25 Milliarden EUR umgesetzt worden waren.
Die Analysten-Schätzungen für den Gewinn je Aktie im Quartal hatten bei 0,495 EUR gelegen. Umsatzseitig waren die Experten im Berichtszeitraum von 1,42 Milliarden EUR ausgegangen.
Redaktion finanzen.at
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