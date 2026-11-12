Wienerberger erlitt massiven Gewinneinbruch

--------------------------------------------------------------------- AKTUALISIERUNGS-HINWEIS Neu: Weitere Zitate nach dem Conference Call mit CEO und CFO ---------------------------------------------------------------------

Der Baustoffriese Wienerberger war heuer wesentlich schwächer unterwegs als noch vor einem Jahr. Im dritten Quartal brach der Gewinn nach Steuern im Jahresabstand von 65 auf 24 Mio. Euro ein, wie aus einer am Donnerstag publizierten Zahlentabelle des Konzerns hervorgeht. Das operative Ergebnis (EBIT) verkleinerte sich von 110 auf 67 Mio. Euro. Der Umsatz stieg um 8 Prozent auf 1,3 Mrd. Euro - das war vor allem Preiserhöhungen von knapp 6 Prozent und Akquisitionen geschuldet.

Auf der Ertragsseite sieht es auch im bisherigen Jahresverlauf düster aus: Der Gewinn nach Steuern zerbröselte in den ersten neun Monaten gegenüber der Vergleichsperiode im Vorjahr von 173 auf 24 Mio. Euro. Das operative Ergebnis hat sich von 308 auf 127 Mio. Euro mehr als halbiert. Unter dem Strich blieb nach den ersten drei Quartalen 2026 ein Gewinn je Aktie (EPS) von nur noch 20 Cent, nach 1,56 Euro im Vorjahreszeitraum. Die Verkaufserlöse erhöhten sich von 3,5 auf 3,7 Mrd. Euro.

Im dritten Quartal sei der operative Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) im Jahresabstand von 202 auf 180 Mio. Euro gesunken, teilte der Konzern am Donnerstag mit. Die dazugehörige Marge sank von 17,3 auf 14,2 Prozent.

Geringere operative Margen

Im gesamten Neunmonatszeitraum verringerte sich das operative EBITDA um 13 Prozent auf 506 Mio. Euro, mit einer ebenfalls verkleinerten Marge von 13,7 Prozent (Vorjahreszeitraum: 16,6 Prozent). Es kam zu Einmaleffekten im Volumen von 81 Mio. Euro, wie Finanzvorständin Dagmar Steinert in einer Telefonkonferenz mit Analystinnen und Analysten am Donnerstag erklärte. Davon entfielen demnach 47 Mio. Euro auf ein US-Kartellrechtsverfahren und 37 Mio. Euro auf "Restrukturierungs- und andere Maßnahmen". Weiters seien nicht zum Kerngeschäft gehörende Vermögenswerte in Höhe von 3 Mio. Euro veräußert worden.

Die erst im Oktober erneut gekappte Prognose für 2026 wurde bestätigt: Angesichts der schwächeren Nachfrage und der gestiegenen Kosten für Energie, Rohstoffe und Logistik will der weltgrößte Ziegelhersteller im Gesamtjahr nun ein operatives EBITDA zwischen 640 und 650 Mio. Euro erreichen. Erst im Juli hatte das Management seine Ergebnisprognose wegen der schleppenden Baukonjunktur auf rund 700 Mio. Euro gesenkt, nachdem ursprünglich ein operatives EBITDA von über 800 Mio. Euro angepeilt worden war.

Schwacher Wohnungsbau, stark steigende Kosten

"Wir sind nicht zufrieden mit dieser finanziellen Performance", betonte der nun endgültig bestätigte neue Konzernchef Gerhard Hanke in dem Conference Call. "Die einmaligen Kosten beeinträchtigten den Nettogewinn." Im vierten Quartal komme es zu weiteren "One-offs". Steinert bezifferte diese mit 70 bis 80 Mio. Euro.

Die vorliegenden Finanzergebnisse spiegelten ein Marktumfeld wider, das weiterhin stark unter Druck stehe, hatte Hanke in der Früh bei Ergebnisbekanntgabe mitgeteilt. "Die schwache Nachfrage im Wohnungsneubau sowie steigende Kosten belasten weiterhin unsere Profitabilität." Die Geschäftsbereiche Renovierung und Infrastruktur hätten sich im Jahresverlauf als robust erwiesen. "Trotz ihrer soliden Entwicklung konnten sie die anhaltende Schwäche im Wohnungsneubau jedoch nicht vollständig kompensieren", räumte der CEO ein.

Bis Ende des Jahres will die Konzernleitung die Nettoverschuldung auf 2,2 Mrd. Euro verringern. Per Ende September lag sie den Angaben zufolge bei 2,4 Mrd. Euro. "Unser Fokus liegt klar auf der Reduzierung der Verschuldung, der Stärkung der Bilanz sowie der Steigerung von Profitabilität und Cash-Generierung, um unsere finanzielle Resilienz und strategische Flexibilität zu stärken", strich Hanke hervor. "Wir sehen keine Erholung, keine starke Erholung, der Märkte, 2027", sagte Steinert.

Sparprogramm läuft

Der neue CEO will den Angaben zufolge weiterhin eine strategische Überprüfung durchziehen, um konzernweit Einsparungsmaßnahmen voranzutreiben, die ab 2029 zu einer wiederkehrenden jährlichen Verbesserung des operativen EBITDA um 140 Mio. Euro führen sollen. Eine schrittweise Verbesserung soll schon ab 2027 sichtbar sein. Anfang Jänner sollen die Einsparungen genauer umrissen werden, endgültige Ergebnisse dazu gibt es bis spätestens Anfang März.

Die Maßnahmen zur Ergebnisverbesserung seien bereits weitgehend identifiziert. Gestrichen sind vorerst weitere Mergers & Acquisitions und neue "Wachstumsprojekte" - bereits laufende werden kritisch untersucht. Die per Ende April 2025 abgeschlossene Mehrheitsbeteiligung (50 Prozent plus 1 Aktie) am italienischen Keramikprodukte-Hersteller Italcer kommt teurer als gedacht, da die Refinanzierungszinsen nach oben gehen. Eine erste Tranche war bereits im Sommer zu zahlen, eine weitere Zahlung wäre im Jänner fällig. "Wir versuchen, das zu verschieben", sagte Hanke. Alleine die Zinszahlungen für Italcer beliefen sich auf über 10 Mio. Euro.

"Mit der Übernahme der CEO-Rolle habe ich eine strategische Überprüfung eingeleitet, um unsere Ausrichtung und Prioritäten zu evaluieren und sicherzustellen, dass Wienerberger langfristig erfolgreich aufgestellt ist", ließ Hanke wissen. Dabei sollen die operative Performance verbessert und das Unternehmensportfolio analysiert werden. Einzelne Bereiche sollen abgestoßen, die Komplexität heruntergefahren werden. "Die Zeiten sind herausfordernd, deshalb ist Tempo wichtig", betonte der Vorstandschef in dem Conference Call mit Blick auf den Markt und das geopolitische Umfeld.

Keine Entspannung in Sicht

Der frühere Wienerberger-Chef Heimo Scheuch war im August nach mehr als 17 Jahren an der Konzernspitze aus gesundheitlichen Gründen mit sofortiger Wirkung zurückgetreten. Seine Agenden hatte Vize-CEO Hanke zunächst interimistisch übernommen. Im September startete die strategische Überprüfung aller Geschäftsbereiche, die sich als Ergänzung zum bereits seit langem laufenden Effizienzsteigerungsprogramm namens Fit for Growth sieht.

"Wir sind noch nicht da, wo wir sein wollen", sagte Hanke in dem Analysten-Call. Eine Erholung am Wohnungsneubaumarkt sei nicht in Sicht, sehr wohl aber steigende Zinsen. "Im Moment müssen die Kosten raus, so muss man das sehen."

kre/tsk

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