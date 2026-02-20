|
Wienerberger hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen
Wienerberger hat am 18.02.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,01 USD. Im Vorjahresquartal hatten 0,060 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1,22 Milliarden USD – ein Plus von 2,12 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Wienerberger 1,20 Milliarden USD erwirtschaftet hatte.
Die Schätzungen der Analysten hatten für das Quartals-EPS bei 0,030 USD gelegen. Beim Umsatz waren die Experten von 1,25 Milliarden USD ausgegangen.
Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 0,340 USD ausgewiesen. Im Vorjahr war ein Gewinn je Aktie von 0,160 USD erwirtschaftet worden.
Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat Wienerberger 5,15 Milliarden USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 5,57 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 4,88 Milliarden USD erwirtschaftet worden.
