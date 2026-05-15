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15.05.2026 06:31:29
Wienerberger öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Wienerberger hat am 13.05.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.03.2026 endete.
Es wurde ein Verlust je Aktie von 0,28 EUR gegenüber 0,040 EUR im Vorjahresquartal verkündet.
Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 6,75 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 1,03 Milliarden EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 1,10 Milliarden EUR in den Büchern gestanden.
Analysten hatten für das Quartal mit einem Verlust je Aktie von 0,233 EUR sowie einem Umsatz von 1,03 Milliarden EUR gerechnet.
Redaktion finanzen.at
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