Wienerberger platzierte Aktien bei institutionellen Investoren

--------------------------------------------------------------------- AKTUALISIERUNGS-HINWEIS Neu: Durchgängig aktualisiert ---------------------------------------------------------------------

Der Ziegelkonzern Wienerberger AG hat am Dienstagabend bekannt gegeben, dass insgesamt bis zu 2,5 Mio. Stück eigene Aktien, also bis zu 2,2 Prozent des Grundkapitals, im Rahmen eines beschleunigten Privat-Platzierungsverfahrens (Accelerated Bookbuilding-Verfahrens) erfolgreich bei institutionellen Investoren platziert werden konnten. Der Veräußerungspreis je Aktie beträgt 32,50 Euro, der Bruttoveräußerungserlös rund 81,25 Millionen Euro, hieß es in einer Aussendung.

Das Closing ist für den 3. September 2021 vorgesehen. Der Nettoverkaufserlös solle unter anderem zur Nutzung von Wachstumschancen im Bereich Wasser- und Energiemanagement innerhalb der Wienerberger Piping Solutions sowie zu allgemeinen Unternehmenszwecken eingesetzt werden.

stf/cs/pat

ISIN AT0000831706 WEB http://www.wienerberger.com