Wienerberger präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Wienerberger hat am 12.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS wurde auf 0,07 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,210 USD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 15,88 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 1,64 Milliarden USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 1,41 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Analysten hatten einen Gewinn je Aktie von 0,113 USD prognostiziert, während der Umsatz bei 1,62 Milliarden USD erwartet worden war.

Redaktion finanzen.at