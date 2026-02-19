Wienerberger stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Wienerberger hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 18.02.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.12.2025 abgelaufen war.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,04 EUR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 0,300 EUR erwirtschaftet worden.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 1,05 Milliarden EUR – eine Minderung von 6,42 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 1,12 Milliarden EUR eingefahren.

Für das Quartal hatten Analysten einen Gewinn je Aktie von 0,128 EUR geschätzt. Der Umsatz war auf 1,06 Milliarden EUR geschätzt worden.

Für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde einen Gewinn je Aktie von 1,52 EUR ausgewiesen. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,720 EUR je Aktie generiert.

Umsatzseitig wurden 4,57 Milliarden EUR vermeldet. Im Vorjahr hatte Wienerberger 4,51 Milliarden EUR umgesetzt.

Auf das abgelaufene Gesamtjahr blickend, hatten Analysten mit einem Gewinn von 2,03 EUR je Aktie sowie einem Umsatz in Höhe von 4,64 Milliarden EUR gerechnet.

