Wienerberger stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Wienerberger hat am 13.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0,07 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Wienerberger ein Ergebnis je Aktie von 0,010 USD vermeldet.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 3,66 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 1,20 Milliarden USD umgesetzt, gegenüber 1,16 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.

Analysten hatten für das Quartal einen Verlust je Aktie von 0,055 USD sowie einem Umsatz von 1,20 Milliarden USD in Aussicht erwartet.

Redaktion finanzen.at