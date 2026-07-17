Oriental Holdings Bhd Aktie

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WKN: 872615 / ISIN: MYL4006OO002

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17.07.2026 13:14:38

Wiens neue Luxushotels: Mandarin Oriental setzt neue Massstäbe

Nach Jahren mit kaum neuen Fünf-Sterne-Häusern erlebt Wien einen Boom der Luxushotellerie. Das Mandarin Oriental, Vienna verbindet ein historisches Palais mit fernöstlicher Gastfreundschaft – und will sich bereits im ersten Betriebsjahr in der Spitzengruppe der Stadt etablieren.Weiter zum vollständigen Artikel bei Finews.ch
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