Oriental Holdings Bhd Aktie
WKN: 872615 / ISIN: MYL4006OO002
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17.07.2026 13:14:38
Wiens neue Luxushotels: Mandarin Oriental setzt neue Massstäbe
Nach Jahren mit kaum neuen Fünf-Sterne-Häusern erlebt Wien einen Boom der Luxushotellerie. Das Mandarin Oriental, Vienna verbindet ein historisches Palais mit fernöstlicher Gastfreundschaft – und will sich bereits im ersten Betriebsjahr in der Spitzengruppe der Stadt etablieren.Weiter zum vollständigen Artikel bei Finews.ch
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