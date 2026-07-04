Bayerische Motoren Werke Aktie
WKN DE: A0RMLQ / ISIN: US0727432066
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04.07.2026 19:13:41
Wiesberger und Hollick übernehmen bei der 37. BMW International Open am „Moving Day“ die Führung.
+++ Bernd Wiesberger (AUT) und Michael Hollick (RSA, beide -13) nach drei Runden an der Spitze +++ Thomas Rosenmüller (GER) nach Tagesbestrunde auf Rang vier +++ Letzte Gruppe startet am Sonntag witterungsbedingt bereits um 10 Uhr +++ 49 Eagles nach der dritten Runde +++ Startzeiten für den Freitag +++Weiter zum vollständigen Artikel bei Bayerische Motorenwerke AG BMW
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