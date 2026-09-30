Vodafone Aktie
WKN DE: A0J3PN / ISIN: GB00B16GWD56
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30.09.2026 07:15:42
Wiesn-Besucher im Schnitt drei Stunden auf dem Festgelände, mehr Andrang auch an den Wochentagen
Eine erste Vodafone-Analyse zum Oktoberfest zeigt: das Besucheraufkommen an den Wochentagen liegt teilweise leicht über dem Niveau des Wochenendes.Weiter zum vollständigen Artikel bei Vodafone Group plc
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