Wiesn-Chef warnt vor Preissteigerung auf 14 Euro pro Maß

MÜNCHEN (dpa-AFX) - Besucherinnen und Besucher werden auf dem Oktoberfest in München in diesem Jahr möglicherweise mehr für ein Maß zahlen müssen. "2022 bewegten wir uns zwischen 12,60 und 13,80 Euro. Es ist zu befürchten, dass 2023 die 14-Euro-Grenze fällt", sagte Wiesn-Chef Clemens Baumgärtner der "Bild"-Zeitung (Dienstag). Dies bereite ihm große Bauchschmerzen, sagte Münchens Wirtschaftsreferent weiter. Er werde alles dafür tun, dass die Preise nicht allzu sehr stiegen. Das Oktoberfest wird in diesem Jahr vom 16. September bis zum 3. Oktober gehen. Damit wird die Wiesn 18 Tage dauern - zwei Tage länger als gewöhnlich./igl/DP/mis