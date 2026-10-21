Anthropic Aktie
WKN DE: ANTHRO / ISIN: NETANTHRO000
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21.10.2026 14:12:16
Wieso Anthropic rote Zahlen schreibt, wenn der Unternehmenswert steigt
Der KI-Konzern steigert seinen Umsatz um 45 Prozent und steht trotzdem unter Druck. Bis 2030 will er mehr als eine halbe Billion Dollar in Rechenzentren stecken. Manche Investoren fürchten einen kühlen BörsenstartWeiter zum vollständigen Artikel bei derStandard.at
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