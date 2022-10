Wifi/IHS-Konjunkturprognose Herbst 2022

Das Österreichische Wirtschaftsforschungsinstitut (Wifo) und das Institut für Höhere Studien (IHS) haben heute, Freitag, unter anderem folgende Konjunktur(prognose)daten für 2021, 2022 und 2023 vorgelegt. Die Veränderungen gegenüber dem Vorjahr sind in Prozent angegeben.

Wifo IHS 2021 2022 2023 2021 2022 2023 Bruttoinlandsprodukt real 4,6 4,8 0,2 4,6 4,7 0,3 Herstellung von Waren 9,5 3,3 -2,2 Handel 3,7 3,5 3,4 Privater Konsum real 3,6 3,8 1,0 3,6 4,7 0,3 Bruttoinvestitionen real 11,4 4,7 2,0 11,4 -2,8 0,5 Bruttoanlageinvestit. real 8,7 -0,5 0,8 8,7 -2,3 1,5 Ausrüstungsinvestit. real 16,0 -6,0 0,7 11,3 -3,5 2,0 Bauinvestitionen real 5,8 0,2 1,0 5,8 -1,0 1,0 Inlandsnachfrage real 6,5 2,9 0,3 6,5 2,2 0,1 Exporte i.w.S., real 9,6 9,4 0,9 9,6 10,9 1,9 Warenexporte real 12,9 8,0 0,1 12,9 8,0 1,0 Importe i.w.S. 13,7 6,0 0,9 13,7 6,9 1,6 Warenimporte real 14,2 5,2 0,1 14,2 6,3 1,5 BIP nom. 6,6 9,6 6,0 BIP in Mrd. Euro 406,15 451,27 478,25 Leistungsbilanzsaldo 0,4 0,8 -0,1 in Prozent des BIP Verbraucherpreise 2,8 8,3 6,5 2,8 8,5 6,8 Unselbst. aktiv Beschäftigte 2,4 2,7 0,5 2,5 2,8 0,4 Arbeitslosenquote (Eurostat-Definition/%) 6,2 4,6 4,7 6,2 4,7 4,9 (nationale Definition/%) 8,0 6,4 6,7 8,0 6,4 6,7 Brutto-Verdienste/Kopf nom. 2,5 3,7 6,9 2,2 4,5 7,3 (Wifo), Bruttolohnsumme je Aktiv-Beschäftigten (IHS) Saldo des Staatshaushaltes lt. -5,9 -3,5 -1,7 -5,9 -3,3 -2,7 Maastricht, in Prozent des BIP

