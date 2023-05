Wifo: Firmen trotz hoher Inflation optimistischer

Österreichs Firmen blicken trotz wieder anziehender Inflation optimistischer in die Zukunft als zuletzt. Die Einschätzungen der Unternehmen hinsichtlich der künftigen Geschäftslage verbesserten sich im April, zeigt der Wifo-Konjunkturtest. Besonders optimistisch waren Dienstleister. Auch in der Industrie und im Einzelhandel stieg der Erwartungsindex, nur in der Bauwirtschaft ging er zurück.

Nach dem Rückgang der österreichischen Wirtschaftsleistung im ersten Quartal würden Vorlaufindikatoren auf eine langsame Verbesserung der Konjunktur deuten, so das Wirtschaftsforschungsinstitut am Mittwoch. Im April verschlechterten sich die Einschätzungen der heimischen Sachgütererzeuger zur aktuellen Lage zwar abermals, ihre Erwartungen hellten sich jedoch auf. Dies deute auf eine Ausweitung der Produktionstätigkeit in den kommenden Monaten hin.

kan/cri