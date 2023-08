Wifo: Heimische Unternehmen werden bei Konjunkturerwartungen im August pessimistischer

Der Konjunkturklimaindex des Wirtschaftsforschungsinstituts (Wifo) sank im Vergleich zum Vormonat von minus 5,2 Punkte auf minus 8,9 Punkte (saisonbereinigt). Die Konjunkturerwartungen verschlechterten sich weiter und signalisieren pessimistische Ausblicke, heißt es im monatlichen Wifo-Konjunkturtest.

Der Index für die Konjunkturerwartungen ging im August um 1,7 Punkte zurück. Somit verschlechterte er sich auf minus 10,0 Punkte. Vor allem im Einzelhandel ist der Erwartungsindex laut Wifo in einem tief pessimistischen Bereich. Der Erwartungsindex liegt bei minus 23,7 Punkten und verbesserte sich leicht zum Vormonat (0,5 Punkte).

In der Sachgütererzeugung sei die Dynamik bei der Produktionstätigkeit weiterhin rückläufig. Der Index der unternehmerischen Erwartungen ging im August um 4,2 Punkte auf minus 18,4 Punkte zurück. Der Index der aktuellen Lagebeurteilungen verschlechterte sich um 6,2 Punkte auf minus 17,6 Punkte.

Auch in der Dienstleistungsbranche und in der Baubranche lagen die jeweiligen Erwartungsindizes unter der Nulllinie (minus 3,9 Punkte bzw. minus 0,8 Punkte (saisonbereinigt)). Die momentane Lage in der Bauwirtschaft habe sich erneut minimal verschlechtert. Der Index sank von 0,2 Punkte auf 0,0 Punkte (saisonbereinigt). Auch im Dienstleistungsbereich zeigte der Lagebeurteilungswert einen Rückgang um 6 Punkte und liegt somit bei minus 3,4 Punkten.

