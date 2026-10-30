30.10.2026 09:37:00

WIFO: Heimische Wirtschaft im 3. Quartal wieder leicht gewachsen

Die heimische Wirtschaft ist heuer im dritten Quartal wieder etwas gewachsen. Nach einem Rückgang im zweiten Quartal stieg das Bruttoinlandsprodukt (BIP) real laut Schnellschätzung des Österreichischen Instituts für Wirtschaftsforschung um 0,2 Prozent gegenüber dem Vorquartal. Im Vorjahresvergleich bedeute dies einen Zuwachs von 0,6 Prozent gegenüber dem dritten Quartal 2025, teilte das WIFO mit. Leichte positive Impulse seien vom Außenhandel und den Investitionen gekommen.

Die Industrie habe sich verhalten entwickelt, die Bauwirtschaft sei schwach geblieben. In den Dienstleistungsbereichen hingegen verlief die Konjunktur mehrheitlich gut, wie die Wirtschaftsforscher am Freitag weiters mitteilten.

kan/kre

WEB https://www.wifo.ac.at/

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