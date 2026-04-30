30.04.2026 09:59:00

Wifo: Heimische Wirtschaftsleistung im 1. Quartal leicht gewachsen

Trotz zahlreicher globaler Krisenherde ist die österreichische Wirtschaftsleistung in den ersten drei Monaten des Jahres leicht gestiegen. Laut Wifo-Schnellschätzung stieg das Bruttoinlandsprodukt (BIP) im ersten Quartal 2026 real um 0,2 Prozent gegenüber dem Vorquartal. Damit zeigte sich nach der Stagnation im vierten Quartal 2025 wieder ein leichter Zuwachs, so das Wifo am Donnerstag. Der Ausbruch des Iran-Kriegs habe dieses Quartal nur zum Teil beeinflusst.

In der Industrie stieg die Wertschöpfung moderat um 0,4 Prozent, in der Bauwirtschaft ging sie hingegen erneut zurück, diesmal um 0,5 Prozent. Im Bereich Handel, Verkehr, Beherbergung und Gastronomie verringerte sich die Wertschöpfung um 0,4 Prozent. "Im Verkehrssektor dürfte auch der Iran-Krieg zum Rückgang beigetragen haben, der Handel lieferte hingegen einen positiven Wachstumsbeitrag", schreibt das Wifo in einer Aussendung.

Gestützt wurde die Wirtschaftsleistung vom Konsum. Der Konsum der privaten Haushalte stieg um 0,8 Prozent, die öffentliche Konsumnachfrage legte um 0,4 Prozent zu. Die Exporte stagnierten nahezu, während die Importe um 0,9 Prozent über dem Vorquartal lagen.

kan/spo

WEB https://www.wifo.ac.at/

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