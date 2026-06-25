Wifo/IHS erwarten heuer BIP-Plus von bis zu 0,9 Prozent

--------------------------------------------------------------------- AKTUALISIERUNGS-HINWEIS Neu: Nach Veröffentlichung der Konjunkturprognose ---------------------------------------------------------------------

Österreichs Wirtschaft soll heuer real um 0,8 Prozent (IHS) bzw. 0,9 Prozent (Wifo) wachsen. Die Wirtschaftsforscher des Wifo bestätigten am Donnerstag die BIP-Prognose für das laufende Jahr, die IHS-Ökonomen erhöhten die Wachstumsaussichten um 0,3 Prozentpunkte. Die Iran-USA-Verhandlungen über ein dauerhaftes Kriegsende haben zuletzt die Öl- und Spritpreise wieder stark sinken lassen. Die heimische Inflation soll heuer 3,0 bzw. 3,2 Prozent betragen.

Der Iran-Krieg wirkt global und in Österreich konjunkturell noch nach: Mit dem Rückgang der Energiepreise werde die Konjunktur ab der zweiten Jahreshälfte wieder an Schwung gewinnen, schreibt das Österreichische Institut für Wirtschaftsforschung (Wifo) in seiner aktuellen Konjunkturprognose. Das Institut für Höhere Studien (IHS) rechnet im zweiten und dritten Quartal 2026 noch mit einer Stagnation der österreichischen Wirtschaftsleistung, die heimische Wirtschaft soll erst gegen Jahresende wieder an Fahrt gewinnen.

Aufwärtstrend für Österreichs Industrie und Exportwirtschaft

Für das kommende Jahr erhöhten die IHS-Wirtschaftsforscher ihre Wachstumsprognose für das reale Bruttoinlandsprodukt (BIP) um 0,2 Prozentpunkte auf 1,0 Prozent. Die Wifo-Ökonomen erwarten für 2027 nun ein Wirtschaftswachstum von 1,1 Prozent, um 0,2 Prozentpunkte weniger als bei der letzten Prognose im April. Österreichs Industrie und Exportwirtschaft dürften bis Ende 2027 wieder am weltweiten Aufschwung teilhaben, erklärten die Wirtschaftsforscher.

Der Iran-Krieg und die gestiegenen Rohöl- und Erdgaspreise haben heuer von März bis Mai die Inflation in Österreich sprunghaft erhöht und die Unternehmens- und Verbraucherstimmung gedämpft. Seit Mitte Mai sinken die Öl- und Spritpreise wieder und näherten sich zuletzt dem Vorkrisenniveau wieder an. Die Institute gehen von einem einen deutlichen Rückgang der Inflation im kommenden Jahr auf 2,3 Prozent (IHS) bzw. 2,4 Prozent (Wifo) aus.

Arbeitslosenzahlen sollen 2027 sinken

Die schwache Wirtschaftsentwicklung in den vergangenen Jahren belastet den Arbeitsmarkt. Seit Frühjahr 2023 steigen die Arbeitslosenzahlen. Die nationale Arbeitslosenquote stieg von 6,3 Prozent im Jahr 2022 bis auf 7,4 Prozent im Jahr 2025. Im laufenden Jahr erwarten Wifo und IHS noch einen Anstieg der Arbeitslosenrate auf 7,5 Prozent. Im Jahr 2027 soll die Arbeitslosenquote dann auf 7,3 Prozent sinken.

cri/tpo

WEB https://www.wifo.ac.at/