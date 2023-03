Wifo/IHS-Konjunkturprognose Frühjahr 2023 - Tabelle

Das Österreichische Wirtschaftsforschungsinstitut (Wifo) und das Institut für Höhere Studien (IHS) haben heute, Donnerstag, unter anderem folgende Konjunktur(prognose)daten vorgelegt. Wifo-Prognose mit Veränderungen gegenüber dem Vorjahr in Prozent(punkten), entsprechende IHS-Prognosezahl jeweils in Klammer:

2022 2023 2024 Bruttoinlandsprodukt real 5,0 (5,0) 0,3 (0,5) 1,8 (1,4) Herstellung von Waren 3,5 - -1,9 - 1,6 - Handel 2,4 - 2,4 - 2,7 - Privater Konsum real 4,1 (4,1) 1,3 (0,6) 2,0 (1,8) Bruttoinvestitionen real - (-2,0) - (0,1) - (2,1) Bruttoanlageinvestit. real -0,9 (-0,9) 0,0 (-0,7) 1,0 (1,0) Ausrüstungsinvestit. real -0,8 (-0,8) 0,8 (0,0) 3,2 (2,0) Bauinvestitionen real -1,0 (-1,0) -0,8 (-1,5) -1,4 (0,0) Inlandsnachfrage real - (2,0) - (0,1) - (1,3) Exporte i.w.S., real 11,1 (11,1) 2,0 (1,7) 3,3 (3,2) Warenexporte real 7,5 (7,5) 0,3 (1,0) 3,5 (3,0) Importe i.w.S., real 5,7 (5,7) 2,1 (1,1) 3,2 (3,2) Warenimporte real 2,8 (2,8) 0,3 (0,7) 3,0 (3,3) Bruttoinlandsprodukt nomin. 10,2 - 7,4 - 6,1 - in Mrd. Euro 447,65 - 480,63 - 509,89 - Leistungsbilanzsaldo in Prozent des BIP 0,5 - 1,6 - 2,1 - Verbraucherpreise 8,6 (8,6) 7,1 (7,5) 3,8 (3,5) Unselbst. aktiv Beschäftigte 3,0 (3,0) 0,8 (1,0) 1,3 (0,9) Arbeitslosenquote (Eurostat-Definition/%) 4,8 (4,8) 4,7 (4,9) 4,5 (4,8) (nationale Definition/%) 6,3 (6,3) 6,4 (6,3) 6,1 (6,2) Brutto-Verdienste/Kopf nom. (Wifo), Bruttolohnsumme je Aktiv-Beschäftigten (IHS) 4,4 (4,5) 8,1 (7,5) 7,7 (6,3) Treibhausgasemission CO2-Äquivalente -4,8 - -0,7 - -0,0 - Saldo des Staatshaushalts lt.Maastricht, in % des BIP -2,5 (-3,1) -1,8 (-2,9) -0,4 (-2,3) Anmerkungen: Anders als die Bruttoanlageinvestitionen enthalten die Bruttoinvestitionen auch die Vorratsveränderungen.

(Redaktionelle Hinweise: GRAFIK 0488-23, Format 88 x 110 mm) cri/cs