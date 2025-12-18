18.12.2025 10:31:00

Wifo/IHS-Konjunkturprognose Winter 2025 - Tabelle

Das Österreichische Wirtschaftsforschungsinstitut (WIFO) und das Institut für Höhere Studien (IHS) haben heute, Donnerstag, unter anderem folgende Konjunktur(prognose)daten vorgelegt. WIFO-Prognose mit Veränderungen gegenüber dem Vorjahr in Prozent(punkten), entsprechende IHS-Prognosezahl jeweils in Klammer:

2025 2026 2027 Bruttoinlandsprodukt real 0,5 (0,5) 1,2 (1,0) 1,4 (1,1) Herstellung von Waren 0,5 - 1,6 - 1,8 - Handel 1,3 - 1,4 - 1,7 - Privater Konsum real 0,7 (0,8) 0,8 (0,8) 0,9 (1,0) Bruttoinvestitionen real - (5,1) - (2,4) - (2,3) Bruttoanlageinvestit. real 1,0 (0,7) 1,5 (1,6) 2,1 (1,8) Ausrüstungsinvestit. real 2,5 (3,0) 2,6 (2,0) 2,9 (2,0) Bauinvestitionen real -0,8 (-2,0) 0,2 (1,0) 1,0 (1,5) Inlandsnachfrage real - (2,2) - (1,0) - (1,1) Exporte i.w.S., real -0,7 (-1,6) 1,2 (1,2) 1,9 (2,1) Warenexporte real -1,7 (-2,6) 0,7 (0,8) 1,7 (2,0) Importe i.w.S., real 1,4 (1,3) 1,4 (1,2) 1,8 (2,2) Warenimporte real 2,0 (1,2) 1,3 (0,9) 1,8 (2,3) Bruttoinlandsprodukt nomin. 3,6 - 3,6 - 3,5 - in Mrd. Euro 512,08 - 530,56 - 549,39 - Leistungsbilanzsaldo in Prozent des BIP 0,7 - 0,7 - 0,8 - Verbraucherpreise 3,5 (3,6) 2,6 (2,5) 2,4 (1,9) Unselbst. aktiv Beschäftigte 0,2 (0,2) 0,7 (0,5) 0,9 (0,6) Arbeitslosenquote (Eurostat-Definition/%) 5,6 (5,6) 5,5 (5,5) 5,2 (5,4) (nationale Definition/%) 7,4 (7,4) 7,3 (7,3) 7,0 (7,1) Brutto-Verdienste/Kopf nom. (Wifo), Bruttolohnsumme je Aktiv-Beschäftigten (IHS) 3,8 (3,7) 2,5 (2,0) 2,7 (1,8) Armutsgefährdungsquote 14,1 - 13,8 - 13,7 - Treibhausgasemission CO2-Äquivalente 0,1 - -1,8 - -2,9 - Saldo des Staatshaushalts lt.Maastricht, in % des BIP -4,6 (-4,4) -4,2 (-4,2) -4,0 (-4,0) Anmerkungen: Anders als die Bruttoanlageinvestitionen enthalten die Bruttoinvestitionen auch die Vorratsveränderungen.

(Redaktionelle Hinweise: GRAFIK 1564-25, Format 88 x 152 mm) cri/tpo

WEB https://www.wifo.ac.at/

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

06:30 Staatsinsolvenz: Das sind die größten Pleiteweltmeister
14.12.25 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 50
14.12.25 Gold, Öl & Co. in KW 50: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
13.12.25 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
13.12.25 KW 50: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Nach EZB-Entscheid und US-Inflationsdaten: ATX schließt etwas höher -- DAX beendet Handel im Plus -- Wall Street freundlich -- Asiens Börsen schließlich uneins
Am heimischen Aktienmarkt bewegte sich am Donnerstag leicht aufwärts. Am deutschen Aktienmarkt wurden Gewinne verzeichnet. Die Wall Street notiert teils deutlich im Plus. An den Börsen in Asien ging es am Donnerstag in unterschiedliche Richtungen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen