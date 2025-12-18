Wifo/IHS-Konjunkturprognose Winter 2025 - Tabelle

Das Österreichische Wirtschaftsforschungsinstitut (WIFO) und das Institut für Höhere Studien (IHS) haben heute, Donnerstag, unter anderem folgende Konjunktur(prognose)daten vorgelegt. WIFO-Prognose mit Veränderungen gegenüber dem Vorjahr in Prozent(punkten), entsprechende IHS-Prognosezahl jeweils in Klammer:

2025 2026 2027 Bruttoinlandsprodukt real 0,5 (0,5) 1,2 (1,0) 1,4 (1,1) Herstellung von Waren 0,5 - 1,6 - 1,8 - Handel 1,3 - 1,4 - 1,7 - Privater Konsum real 0,7 (0,8) 0,8 (0,8) 0,9 (1,0) Bruttoinvestitionen real - (5,1) - (2,4) - (2,3) Bruttoanlageinvestit. real 1,0 (0,7) 1,5 (1,6) 2,1 (1,8) Ausrüstungsinvestit. real 2,5 (3,0) 2,6 (2,0) 2,9 (2,0) Bauinvestitionen real -0,8 (-2,0) 0,2 (1,0) 1,0 (1,5) Inlandsnachfrage real - (2,2) - (1,0) - (1,1) Exporte i.w.S., real -0,7 (-1,6) 1,2 (1,2) 1,9 (2,1) Warenexporte real -1,7 (-2,6) 0,7 (0,8) 1,7 (2,0) Importe i.w.S., real 1,4 (1,3) 1,4 (1,2) 1,8 (2,2) Warenimporte real 2,0 (1,2) 1,3 (0,9) 1,8 (2,3) Bruttoinlandsprodukt nomin. 3,6 - 3,6 - 3,5 - in Mrd. Euro 512,08 - 530,56 - 549,39 - Leistungsbilanzsaldo in Prozent des BIP 0,7 - 0,7 - 0,8 - Verbraucherpreise 3,5 (3,6) 2,6 (2,5) 2,4 (1,9) Unselbst. aktiv Beschäftigte 0,2 (0,2) 0,7 (0,5) 0,9 (0,6) Arbeitslosenquote (Eurostat-Definition/%) 5,6 (5,6) 5,5 (5,5) 5,2 (5,4) (nationale Definition/%) 7,4 (7,4) 7,3 (7,3) 7,0 (7,1) Brutto-Verdienste/Kopf nom. (Wifo), Bruttolohnsumme je Aktiv-Beschäftigten (IHS) 3,8 (3,7) 2,5 (2,0) 2,7 (1,8) Armutsgefährdungsquote 14,1 - 13,8 - 13,7 - Treibhausgasemission CO2-Äquivalente 0,1 - -1,8 - -2,9 - Saldo des Staatshaushalts lt.Maastricht, in % des BIP -4,6 (-4,4) -4,2 (-4,2) -4,0 (-4,0) Anmerkungen: Anders als die Bruttoanlageinvestitionen enthalten die Bruttoinvestitionen auch die Vorratsveränderungen.

