Wifo/IHS legen ihre Herbstprognose für 2026 und 2027 vor

Die Wirtschaftsforscher von Wifo und IHS präsentieren am Mittwochvormittag ihre aktualisierte Prognose für Österreichs Wirtschaft. Mit Spannung wird auch die Schätzung des gesamtstaatlichen Defizits erwartet. Die Auswirkungen des Iran-Kriegs haben im laufenden Jahr das Wirtschaftswachstum gebremst sowie die Öl- und Spritpreise stark steigen lassen. Im Juni hatten Wifo und IHS für heuer ein Wirtschaftswachstum von 0,9 bzw. 0,8 Prozent prognostiziert.

Nach den Rezessionsjahren 2023 und 2024 wuchs die heimische Wirtschaft im Vorjahr wieder um 0,7 Prozent. Die Ökonomen der Nationalbank (OeNB) haben Mitte September ihre Konjunkturprognose aktualisiert und erwarten für Österreichs Wirtschaft heuer ein Wachstum von 0,5 Prozent und im kommenden Jahr ein Plus von 1,3 Prozent.

cri/hel

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