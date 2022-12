WIFO-Konjunkturausblick - Unternehmen mehrheitlich skeptisch

Im November haben sich die Einschätzungen der Konjunktur in der Wirtschaft leicht verbessert. Die Mehrheit der Unternehmen ist aber nach wie vor skeptisch in ihrer Beurteilung, wie aus dem aktuellen Konjunkturtest des Österreichischen Instituts für Wirtschaftsforschung (WIFO) hervorgeht. Gegenüber dem Vormonat Oktober stieg der WIFO-Konjunkturklimaindex stieg demnach um 1,1 Punkte auf saisonbereinigt 4,0 Zähler. Die unternehmerische Unsicherheit sei weiterhin hoch.

Die unternehmerischen Erwartungen signalisierten - trotz Indexsteigerungen in vielen Branchen - "nach wie vor mehrheitlich skeptische Konjunkturausblicke", hielt das WIFO fest. Die Lageindikatoren zeichneten jedoch "trotz kleiner Rückgänge weiterhin ein durchschnittliches Konjunkturumfeld".

Die Kreditnachfrage der Unternehmen im November war den Angaben zufolge "trotz Anstiegs unterdurchschnittlich". Die Firmen schätzten die Bereitschaft der Banken zur Kreditvergabe "deutlich restriktiver" ein als in den vergangenen Jahren.

Der Index der aktuellen Lagebeurteilungen verlor im November 0,4 Punkte, notierte aber mit 7,4 Punkten weiter im positiven Bereich. In der "konjunkturell besonders reagiblen" Sachgütererzeugung sank der Lageindex im Vergleich zum Oktober um 2,0 Punkte und blieb mit 3,8 Punkten knapp im positiven Bereich. In der Bauwirtschaft ging der Lageindex um 5,7 Punkte zurück, war aber mit 17,9 Punkten weiterhin deutlich über der Nulllinie, die negative von positiven Konjunkturerwartungen trennt.

In den Dienstleistungsbereichen stieg der Lageindex um 1,1 Punkte gegenüber dem Vormonat hinzu und notierte mit einem Wert von 10,1 Punkten über der Nulllinie. Im Einzelhandel erhöhte sich der Lageindex um 2,1 Punkte, notierte aber mit minus 6,1 Punkten weiter im Bereich skeptischer Konjunktureinschätzungen.

Der Index der unternehmerischen Erwartungen stieg im November um 2,6 Punkte an, notierte aber mit 0,5 Punkten nur knapp über der Nulllinie. Im Einzelhandel blieb der Erwartungsindex nahezu unverändert (plus 0,1 Punkte) und bewegte sich mit minus 19,9 Punkten weiterhin deutlich im negativen Bereich. In den Dienstleistungsbranchen erhöhte sich der Erwartungsindex um 3,8 Punkte und notierte mit 2,6 Punkten wieder über der Nulllinie.

In der Bauwirtschaft hingegen sank der Erwartungsindex um 0,9 Punkte, blieb aber bei optimistischen 35,0 Punkten. Dieser hohe Wert ist laut WIFO auf die weiterhin hohen Baupreiserwartungen zurückzuführen. Die Geschäftslageerwartungen sind in der Bauwirtschaft bereits seit Mai im negativen Bereich.

In der von den Energiepreisanstiegen besonders betroffenen Sachgütererzeugung zeigte sich beim Erwartungsindex ein leichter Anstieg um 2,4 Punkte. Dieser notierte mit minus 7,6 Punkten aber "nach wie vor merklich im pessimistischen Bereich".

kre/bel

APA