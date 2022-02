Wifo-Konjunkturindikator kratzte im Jänner an Nulllinie

Von dem Lockdown in der Deltawelle im Herbst hat sich die Wirtschaft schnell erholt. Die Delle fiel mit einem Minus von rund 5 Prozent auch deutlich weniger stark aus als noch in den Lockdowns davor.

Im Zuge der Öffnungen nach dem vierten Lockdown und dem Beginn der Wintertourismushauptsaison habe sich die wöchentliche wirtschaftliche Aktivität von minus fünf Prozent relativ zum Vorkrisenniveau zur ersten Jännerwoche 2022 auf plus 0,8 Prozent verbessert, teilte das Wirtschaftsforschungsinstitut am Dienstag mit. Nach vorläufiger Berechnung sei der Indikator in den restlichen Jännerwochen dann auf null Prozent zurückgegangen.

Beim zweiten und dritten Lockdown ein Jahr zuvor war der Einbruch mit bis zu minus zwölf Prozent noch deutlich stärker ausgeprägt. Am stärksten wirkte sich der erste Lockdown zu Pandemiebeginn im März und April 2020 aus. Damals sackte die Wirtschaftsleistung um rund 20 Prozent ab.

pro/kan

(APA)