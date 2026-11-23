Die hohen Förderungen für den Heizungstausch in den Jahren 2020 bis 2024 dürften auch zu gestiegenen Preisen geführt haben. Zu diesem Schluss kommt Wifo-Ökonomin Daniela Kletzan-Slamanig im Morgenjournal des ORF-Radio am Montag. Die Subventionen hätten den Heizungstausch für Konsumentinnen und Konsumenten interessanter gemacht. "Hier ist es durch die hohe Nachfrage zu Kostensteigerungen gekommen", sagte die Ökonomin.

Laut einem Anfang November veröffentlichten Bericht des Rechnungshofs sind die durchschnittlichen Kosten für den Heizungstausch von 2020 bis 2024 um 60 Prozent gestiegen. Die neue Heizungsanlage, Anschlusskosten, die Einbindung in das Heizsystem, Rohrleitungen, Demontage und Entsorgung der alten Anlage kosteten 2024 demnach im Schnitt 27.087 Euro. Inflationsbereinigt blieb damit laut Bericht immer noch ein Kostenanstieg von 29 Prozent. Auch der Rechnungshof führte die Preissteigerungen in seinem Bericht auf die durch die hohen Förderungen gestiegene Nachfrage zurück.

In dem Zeitraum wurde der Heizungstausch vom Bund mit bis zu 75 Prozent gefördert, in Kombination mit weiteren Förderungen der Bundesländer waren auch Subventionen von mehr als 100 Prozent der Investitionskosten möglich. Ab 2025 fielen die Förderungen wieder geringer aus.

Unternehmen erhöhten Preise

Laut Kletzan-Slamanig haben die hohen Fördersätze zu einer "massiven Steigerung der Nachfrage" geführt. Diese sei "auf ein kurzfristig stabiles Angebot getroffen, das heißt, hier ist es durch die hohe Nachfrage zu Kostensteigerungen gekommen", sagte die Wifo-Ökonomin im Morgenjournal. Die hohen Förderungen könnten demnach auch zu einem geringeren Kostenbewusstsein bei Konsumentinnen und Konsumenten geführt haben. "Und es kann natürlich auch zu einem gewissen Prozentsatz dazu führen, dass die Anbieter von entsprechenden Anlagen oder die Installateure auch einen Anreiz sehen, hier ihre Preise zu steigern um eben auch an diesen hohen Fördersätzen stärker partizipieren zu können", so die Ökonomin.

Um solche preistreibenden Effekte durch kurzfristige hohe Nachfrage zu vermeiden, rät Kletzan-Slamanig dazu, Fördersysteme nicht immer wieder zu ändern. Auch der Rechnungshof kritisiert die häufigen Änderungen der Förderbedingungen in seinem Bericht und mahnt Planungssicherheit für Haushalte und Unternehmen ein. Um den Ausstieg aus fossilen Heizungen bis 2040 zu schaffen, empfiehlt der Rechnungshof einen abgestuften Zeitplan für die Dekarbonisierung des Heizungsbestands. Die Austauschrate müsse demnach weiter steigen.

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