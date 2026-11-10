|Kleiner Lichtblick
|
10.11.2026 09:01:00
Wifo: Österreichs Wirtschaft gewinnt minimal an Fahrt - Konsumenten bleiben skeptisch
"Der Arbeitsmarkt stabilisiert sich auf schwachem Niveau: Saisonbereinigt sank die Zahl der Arbeitslosen im Oktober 2026 erstmals seit Juli wieder gegenüber dem Vormonat. Kräftig steigt die Arbeitslosigkeit weiterhin unter Älteren und Langzeitbeschäftigungslosen", so Wifo-Experte Stefan Schiman-Vukan. Ein Blick über die Grenzen zeige: In den USA wuchs das BIP deutlich, getragen vom privaten Konsum und den Investitionen in Künstliche Intelligenz. Im Euroraum erreichte das Vertrauen in der Industrie ein Mehrjahreshoch, und in China stützte der Export die Konjunktur. In Deutschland verbesserte sich das ifo-Geschäftsklima zuletzt zum sechsten Mal in Folge.
Zweifel am KI-Boom
Zugleich zieht die Inflation in den USA und im Euroraum wieder merklich an. An den Finanzmärkten seien die langfristigen Zinsen deutlich gestiegen, und die Zweifel am KI-Boom würden zunehmen, gibt der Wirtschaftsforscher zu bedenken.
Österreichs Wirtschaft wuchs im dritten Quartal 2026 gegenüber dem Vorjahresquartal saison- und kalenderbereinigt um 0,6 Prozent. Die Expansion stützte sich auf den positiven Außenbeitrag und die Dienstleistungen. Die Investitionen stiegen nur geringfügig, während der private Konsum stagnierte und der öffentliche Konsum sowie die Bauwertschöpfung schrumpften, rechnet das Wifo am Dienstag vor.
stf/tpo
APA
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX schließt deutlich höher -- DAX beendet Handel im Plus -- Asiens Börsen letztlich mit Gewinnen
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich am Dienstag deutlich stärker. Der deutsche Leitindex verbuchte ebenfalls Gewinne. Die US-Börsen zeigen sich am Dienstag verunsichert. Die Erholung an den Börsen in Fernost hat sich am Dienstag fortgesetzt.