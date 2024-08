Wifo: Überinflation eingedämmt, Firmenstimmung äußerst pessimistisch

Die Überinflation in Österreich ist eingedämmt, analysiert das Wirtschaftsforschungsinstitut Wifo. Sie habe sich gegenüber dem Euroraum-Durchschnitt normalisiert. Die Wirtschaft stagnierte im zweiten Quartal allerdings in Industrie und am Bau, während es im Dienstleistungssektor einen leichten Anstieg gab. Die Stimmung in den Unternehmen sei insgesamt "äußerst pessimistisch", vor allem in der Sachgütererzeugung, heißt es in einer am Donnerstag veröffentlichten Einschätzung.

phs