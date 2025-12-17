|
17.12.2025 21:30:00
Wifo und IHS legen neue Konjunkturprognose vor
Die Wirtschaftsforscher von Wifo und IHS legen am Donnerstagvormittag ihre neue Prognose für Österreichs Wirtschaft und das gesamtstaatliche Defizit vor. Angesichts des leichten Wirtschaftswachstums in den ersten drei Quartalen 2025 ist eine Revision der Konjunkturprognose nach oben möglich. Im Oktober hatten Wifo und IHS für heuer ein Wirtschaftswachstum von 0,3 bzw. 0,4 Prozent prognostiziert.
Nach den Rezessionsjahren 2023 und 2024 wächst die heimische Wirtschaft wieder moderat. Raiffeisen Research hat am Mittwoch seine Wachstumsprognose für 2025 erneut leicht erhöht. Aus Sicht der Bankökonomen ist ein Anstieg des Bruttoinlandsprodukts (BIP) gegenüber dem Vorjahr um 0,5 Prozent möglich.
