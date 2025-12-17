17.12.2025 21:30:00

Wifo und IHS legen neue Konjunkturprognose vor

Die Wirtschaftsforscher von Wifo und IHS legen am Donnerstagvormittag ihre neue Prognose für Österreichs Wirtschaft und das gesamtstaatliche Defizit vor. Angesichts des leichten Wirtschaftswachstums in den ersten drei Quartalen 2025 ist eine Revision der Konjunkturprognose nach oben möglich. Im Oktober hatten Wifo und IHS für heuer ein Wirtschaftswachstum von 0,3 bzw. 0,4 Prozent prognostiziert.

Nach den Rezessionsjahren 2023 und 2024 wächst die heimische Wirtschaft wieder moderat. Raiffeisen Research hat am Mittwoch seine Wachstumsprognose für 2025 erneut leicht erhöht. Aus Sicht der Bankökonomen ist ein Anstieg des Bruttoinlandsprodukts (BIP) gegenüber dem Vorjahr um 0,5 Prozent möglich.

cri/kre

WEB https://www.wifo.ac.at/

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

14.12.25 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 50
14.12.25 Gold, Öl & Co. in KW 50: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
13.12.25 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
13.12.25 KW 50: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
12.12.25 KW 50: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX letztlich kaum verändert -- DAX schließt unter 24.000-Punkte-Marke -- US-Börsen schließen mit Verlusten -- Asiens Börsen zum Handelsende in Grün
Der heimische Aktienmarkt tendierte am Mittwoch seitwärts, während der deutsche Leitindex Verluste einsteckte. An der Wall Street ging es abwärts. In Fernost dominierten die Bullen das Börsengeschehen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen