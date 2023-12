Wifo und IHS legen Winterprognose vor

Wifo und IHS legen am Donnerstag ihre Winterprognose zur Entwicklung der österreichischen Wirtschaft heuer, sowie 2024 und 2025 vor. Bei der jüngsten Vorhersage im Oktober rechneten die Wirtschaftsforscher für das laufende Jahr mit einem Rückgang des realen Bruttoinlandsprodukts um 0,8 bzw. 0,4 Prozent und für 2024 mit einem Wirtschaftswachstum von 1,2 bzw. 0,9 Prozent. Die Inflation soll sich von heuer 7,7 bzw. 7,8 Prozent dann 2024 halbieren, hieß es bei der Herbstprognose.

Österreichs Wirtschaft hat in den vergangenen Jahren eine Achterbahnfahrt erlebt: Nach dem coronabedingten Einbruch des realen Wirtschaftswachstums im Jahr 2020 von minus 6,6 Prozent ging es 2021 mit plus 4,2 Prozent und 2022 mit plus 4,8 Prozent wieder steil nach oben. Im zweiten Halbjahr 2022 setzte dann ein internationaler Konjunktureinbruch ein, der auch Österreichs Volkswirtschaft erfasste und 2023 zu einer milden Rezession führte.

cri