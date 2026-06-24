24.06.2026 21:30:00

Wifo und IHS präsentieren neue Konjunkturprognose

Die Wirtschaftsforscher von Wifo und IHS legen am Donnerstagvormittag ihre aktualisierte Prognose für Österreichs Wirtschaft und das gesamtstaatliche Defizit vor. Die Auswirkungen des Iran-Kriegs bremsen das Wirtschaftswachstum. Die Iran-USA-Verhandlungen über ein dauerhaftes Kriegsende haben zuletzt die Öl- und Spritpreise aber wieder stark sinken lassen. Im April hatten Wifo und IHS für heuer ein Wirtschaftswachstum von 0,9 bzw. 0,5 Prozent prognostiziert.

Nach den Rezessionsjahren 2023 und 2024 wuchs die heimische Wirtschaft im Vorjahr wieder um 0,8 Prozent. Die Nationalbank (OeNB) hat kürzlich bereits ihre Konjunkturprognose aktualisiert und erwartet für Österreichs Wirtschaft heuer ein Wachstum von 0,6 Prozent und im kommenden Jahr ein Plus von 1,1 Prozent.

cri/bel

WEB https://www.wifo.ac.at/

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ATX schließlich in Grün -- DAX schließt fester -- Dow und NASDAQ uneinheitlich -- Asiens Börsen letztlich gespalten
Der heimische Markt bewegte sich am Donnerstag aufwärts. Der deutsche Leitindex verzeichnete leichte Gewinne. Die US-Börsen fanden keine einheitliche Richtung. An den Märkten in Asien wurden am Donnerstag unterschiedliche Tendenzen beobachtet.
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