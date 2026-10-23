Wihlborg Fastigheter Un: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Wihlborg Fastigheter Un hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 21.10.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.

Das EPS wurde auf 0,23 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Wihlborg Fastigheter Un 0,170 USD je Aktie verdient.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 3,77 Prozent auf 120,7 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 116,3 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at