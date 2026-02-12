Wihlborg Fastigheter Un präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Wihlborg Fastigheter Un hat sich am 10.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals geäußert.

Das EPS wurde auf 0,29 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,260 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig wurden 118,7 Millionen USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Wihlborg Fastigheter Un 98,9 Millionen USD umgesetzt.

Der Gewinn je Aktie für das Gesamtjahr wurde auf 0,740 USD beziffert. Im Vorjahr waren 0,520 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Wihlborg Fastigheter Un hat das vergangene Geschäftsjahr mit einem Umsatz von insgesamt 446,19 Millionen USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 12,16 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gleich, in dem 397,82 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at