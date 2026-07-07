|
07.07.2026 06:31:29
Wihlborg Fastigheter Un stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Wihlborg Fastigheter Un hat am 06.07.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.
Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,10 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,150 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 125,4 Millionen USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 9,97 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Wihlborg Fastigheter Un einen Umsatz von 114,0 Millionen USD eingefahren.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerAsiens Börsen im Minus
An den Märkten in Asien geht es am Dienstag abwärts.