07.07.2026 06:31:29

Wihlborg Fastigheter Un stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Wihlborg Fastigheter Un hat am 06.07.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,10 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,150 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 125,4 Millionen USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 9,97 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Wihlborg Fastigheter Un einen Umsatz von 114,0 Millionen USD eingefahren.

Redaktion finanzen.at

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