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24.04.2026 06:31:29
Wihlborg Fastigheter Un: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht
Wihlborg Fastigheter Un veröffentlichte am 21.04.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,19 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,130 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite hat Wihlborg Fastigheter Un im vergangenen Quartal 126,5 Millionen USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 28,45 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Wihlborg Fastigheter Un 98,5 Millionen USD umsetzen können.
Redaktion finanzen.at
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