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07.07.2026 06:31:29
Wihlborgs Fastigheter Registered stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Wihlborgs Fastigheter Registered hat am 06.07.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,98 SEK präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,47 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.
Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 6,53 Prozent auf 1,17 Milliarden SEK aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,10 Milliarden SEK in den Büchern gestanden.
Analysten waren von einem Gewinn je Aktie von 1,75 SEK ausgegangen. Auf der Umsatzseite hatten die Experten im Durchschnitt 1,17 Milliarden SEK erwartet.
Redaktion finanzen.at
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