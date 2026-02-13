Wihlborgs Fastigheter Registered verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Wihlborgs Fastigheter Registered gab am 10.02.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Das EPS wurde auf 2,76 SEK beziffert. Ein Jahr zuvor waren 2,80 SEK je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz lag bei 1,12 Milliarden SEK – das entspricht einem Zuwachs von 4,78 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1,07 Milliarden SEK erwirtschaftet worden.

Der Gewinn je Aktie lag im Gesamtjahr bei 7,22 SEK. Im Vorjahr waren 5,55 SEK je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite standen 4,38 Milliarden SEK in den Büchern. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 4,21 Milliarden SEK umgesetzt.

Redaktion finanzen.at