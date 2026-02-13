|
13.02.2026 06:31:29
Wihlborgs Fastigheter Registered verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Wihlborgs Fastigheter Registered gab am 10.02.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.
Das EPS wurde auf 2,76 SEK beziffert. Ein Jahr zuvor waren 2,80 SEK je Aktie erzielt worden.
Der Umsatz lag bei 1,12 Milliarden SEK – das entspricht einem Zuwachs von 4,78 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1,07 Milliarden SEK erwirtschaftet worden.
Der Gewinn je Aktie lag im Gesamtjahr bei 7,22 SEK. Im Vorjahr waren 5,55 SEK je Aktie erzielt worden.
Auf der Umsatzseite standen 4,38 Milliarden SEK in den Büchern. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 4,21 Milliarden SEK umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerNach Inflationsdaten: US-Börsen schlussendlich uneinheitlich -- ATX geht tiefrot ins Wochenende -- DAX schließlich fester -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich vor dem Wochenende schwach. Der deutsche Leitindex nahm erneut Anlauf für die 25.000-Punkte-Hürde. Die Wall Street änderte häufig die Richtung. Die wichtigsten asiatischen Indizes verbuchten am Freitag Verluste.