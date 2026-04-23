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23.04.2026 06:31:29
Wihlborgs Fastigheter Registered vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal
Wihlborgs Fastigheter Registered hat am 21.04.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorgestellt.
Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,78 SEK eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 1,40 SEK je Aktie erzielt worden.
In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 1,16 Milliarden SEK in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 9,99 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Wihlborgs Fastigheter Registered einen Umsatz von 1,05 Milliarden SEK eingefahren.
Analysten hatten für das Quartal mit einem Gewinn je Aktie von 1,58 SEK sowie einem Umsatz von 1,14 Milliarden SEK gerechnet.
Redaktion finanzen.at
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