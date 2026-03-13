Wiit Az nominativa stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Wiit Az nominativa veröffentlichte am 11.03.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Es stand ein EPS von 0,02 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Wiit Az nominativa noch ein Gewinn pro Aktie von -0,040 EUR in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 3,59 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 42,8 Millionen EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 41,3 Millionen EUR.

Das Ergebnis je Aktie lag im Gesamtjahr bei 0,370 EUR, nach 0,350 EUR im Vorjahresvergleich.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 5,77 Prozent gegenüber dem Vorjahr erwirtschaftet. Zuletzt wurden 163,97 Millionen EUR umgesetzt, gegenüber 155,02 Millionen EUR im Vorjahr.

Für das Geschäftsjahr hatten Analysten mit einem Gewinn je Aktie von 0,664 EUR sowie einem Umsatz in Höhe von 168,38 Millionen EUR gerechnet.

Redaktion finanzen.at