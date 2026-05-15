Wiit Az nominativa verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Wiit Az nominativa hat am 13.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,12 EUR vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei Wiit Az nominativa ebenfalls ein Gewinn je Aktie von 0,120 EUR in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz wurden 41,2 Millionen EUR gegenüber 40,7 Millionen EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at