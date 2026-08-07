Wiit Az nominativa zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Wiit Az nominativa gab am 04.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,08 EUR, nach 0,150 EUR im Vorjahresvergleich.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 5,33 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 39,8 Millionen EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 42,0 Millionen EUR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at