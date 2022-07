WIIW-Chef: Sanktionen sind "perfekter Sturm" über russischer Ökonomie

Die Frage, ob die Sanktionen gegen Moskau die EU oder Russland mehr treffen, ist für den Geschäftsführer des Wiener Instituts für Internationale Wirtschaftsvergleiche (WIIW), Mario Holzner, "relativ eindeutig" zu beantworten. "Die russische Wirtschaft wird heuer in eine tiefe Rezession schlittern, Westeuropa hingegen ein leichtes Wirtschaftswachstum einfahren", so Holzner im Ö1-"Mittagsjournal". Ein "perfekter Sturm" fege über die russische Wirtschaft hinweg.

In Europa schmerzten die steigenden Energie- und Nahrungsmittelpreise so der Ökonom. "Da muss man aber auch sagen, dass beispielsweise Energiepreise bereits im Herbst letzten Jahres stark gestiegen sind." Hier habe die russische Ukraine-Invasion eine bereits bestehende Teuerung weiter befeuert.

Russland sei von den Finanzsanktionen stark betroffen. "Und vielleicht noch wichtiger die Sanktionen im Bereich Hochtechnologieexporte nach Russland", sagte Holzner. So dürfen keine westlichen Mikrochips mehr nach Russland verkauft werden. "Diese braucht man aber in allen modernen Produktionen von Maschinen, von Fahrzeugen. Und wir sehen bereits, dass die russische Wirtschaft beispielsweise im Bereich der Automobilindustrie, aber auch in der pharmazeutischen Industrie, sogar auch teilweise in der Nahrungsmittelindustrie bereits empfindlich getroffen ist und hier Produktionen stillgelegt werden müssen. Wenn man dann noch dazunimmt den Ausstieg von hunderten westlichen Firmen aus dem russischen Markt, dann ist das wirklich der perfekte Sturm der hier über die russische Wirtschaft fegt." Die Rezession werde daher in Russland auch nächstes Jahr hoch ausfallen.

Russland finde nicht im selben Ausmaß Abnehmer für seine Produkte, nachdem der Westen sie nicht mehr kauft. "Aber natürlich versucht Russland hier Sanktionen zu unterwandern. Beispielsweise im Bereich der Erdölexporte findet man den einen oder anderen Abnehmer in China, in Indien." Dabei handle es sich aber um eher kleinere Unternehmen. "Und die kaufen das russische Öl auch nur unter einem großen Rabatt Russland ab." Große Firmen würden nicht kaufen, da sie sich vor westlichen Sanktionen fürchteten.

Der Westen sei nicht schuld an der Rekordinflation, wie dies Putin suggeriere, sagte Holzner. Gerade bei Nahrungsmitteln sei es ja die "Verunmöglichung" der ukrainischen Weizenexporte, die zum Anstieg der Nahrungsmittelpreise geführt hätten. Der Osten Europas sei von der Teuerung bei Lebensmitteln auch deutlich stärker betroffen als der Westen. Holzner erinnerte hierbei daran, dass österreichische Haushalte nur etwa 10 Prozent ihres Einkommens für Nahrungsmittel ausgeben - zumindest in den vergangen Jahren. In der Ukraine gebe ein Haushalt die Hälfte des Einkommens für Nahrung aus.

Ungarns Ministerpräsident Viktor Orban versuche "eine Art Separatfrieden mit Russland" zu schließen, sagte über den Kurs des östlichen Nachbarlandes, der zuletzt zumindest rhetorisch immer weiter von der EU-Haltung abrückte. Orban habe auch die letzten Wahlen damit gewonnen, dass er Ungarn für neutral erklärt habe - mit dem Versprechen, Ungarn aus einem etwaigen Krieg herauszuhalten. "Und da zählt gewissermaßen auch der Wirtschaftskrieg dazu."

Budapest schickte zuletzt seinen Außenminister nach Moskau, um eigens Gas einzukaufen. Das passt nicht zum Kurs, die Abhängigkeit der EU von russischem Gas zu mindern. Auch beim Ausbau des Atomkraftwerks Paks setze der östliche Nachbar auf russische Technologie, so Holzner.

