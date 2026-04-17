|
17.04.2026 06:00:00
wiiw: Exporte nach Indien steigen wegen Handelsabkommen kräftig
Laut Modellsimulationen werden im Gegenzug die österreichischen Importe aus Indien um rund 350 Mio. Dollar steigen, sich also in etwa verdoppeln. Hier spielen Textilien, Lebensmittel und IT-Dienstleistungen eine wichtige Rolle. Für Österreich werden reale Einkommensgewinne von 0,02 Prozent prognostiziert.
Aus Sicht der wiiw-Ökonomen wird sich der Wert des Abkommens mittel- und langfristig so richtig zeigen, wenn sich "die regulatorische Konvergenz vertieft", also eine Angleichung der unterschiedlichen staatlichen Regulierungen erfolgt ist. Außerdem müssen "die Investitionsbeziehungen wachsen und die Mobilität von Fachkräften eine engere wirtschaftliche Integration" ermöglichen. Der Zeitpunkt der Einigung verleihe dem Abkommen mit Blick auf die US-Zollpolitik, den geschwächten Multilateralismus und den notwendigen Abbau der Abhängigkeit von China strategische Bedeutung.
rst/tsk
ISIN WEB http://www.wiiw.ac.at/
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerHoffnung auf Lösung im Iran-Konflikt: US-Börsen letztich mit starken Gewinnen - teils neue Rekorde -- ATX und DAX gehen klar fester ins Wochenende -- Asiens Börsen letztlich im Minus
Der heimische sowie der deutsche Leitindex stiegen zum Wochenende klar an. Die Wall Street gewann am Freitag an Fahrt. Die Börsen in Fernost präsentierten sich am Freitag schwächer.